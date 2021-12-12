برفقة أبنائها.. جورجينا رودريجيز تستمتع بأجواء القطب الجنوبى

جدة - نرمين السيد - شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" بصورها مع أبنائها أثناء رحلة وسط الثلوج.





وظهرت جورجينا فى الصور وهى تستمتع وتلعب مع أبنائها وسط الثلوج فى القطب الجنوبى، مرتدين ملابس ثقيلة لتدفئهم وسط أجواء القطب الجنوبى. وعلقت جورجينا على صورها وقالت: "مع الحب.. من القطب الجنوبى"، ونالت الصور إعجاب متابعيها. وعلى جانب آخر تفوق البرتغالى كريستيانو رونالدو، على أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه والأرجنتيني ليونيل ميسى فى الأكثر تسجيلا للأهداف على مدار تاريخ الكرة العالمية.

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