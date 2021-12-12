«واتساب» تدخل تعديلا جديدا على سياسة الخصوصية

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "لايف منت" التقنى، أن التحديث الجديد لن يسمح لغير جهات الاتصال برؤية آخر حالة لأى فرد، موضحا أنه تم طرح هذه الميزة الجديدة لكل من الأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد Android وآى أو إس iOS.
وأضاف أنه بالتالى لن يتمكن المستخدمون المجهولون من رؤية آخر ظهور لك وحالة الاتصال بالإنترنت، مما سيؤدى إلى زيادة تعزيز خصوصية مستخدمى منصة المراسلة الفورية فى جميع أنحاء العالم.
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