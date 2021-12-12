جدة - نرمين السيد - أثناء استمتاع حوالى 120 فرد من المشاهدين فى إحدى دور السينمات، هبت عاصفة ثلجية شديدة فى شمال روسيا بشكل مفاجئ جعلتهم لم يتمكنوا من الرجوع للمنزل.
وجاء تقرير فى موقع "ذا موسكو تايمز"، يشير إلى أن سرعة الرياح وقتها بلغت 27 مترا فى الثانية، وانخفضت الرؤية إلى الصفر فى مدينة نوريلسك، لذا توقف جميع وسائل النقل العام فى الطرق الرئيسية.
وأضاف التقرير انخفاض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، وهو ما تسبب فى أن عُلق حوالى 120 شخصًا فى إحدى دور السينما.
وتداولت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى أثناء استرخاء المشاهدين على مقاعد السينما لمواصلة الأفلام على الشاشة الكبيرة مجانا، بالإضافة إلى استمتاعهم بتناول كعكات الشاى والويفر التى قدمتها السلطات المحلية لهم.
وبعد قضاء ليلة مميزة مجانية داخل السينما، تم إعادة فح الطرق واستأنفت وسائل النقل العام عملها فى الساعة 8:30، من صباح اليوم التالى، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب عاصفة ثلجية.. 120 شخصًا يقضون ليلة كاملة داخل السينما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.