بسبب عاصفة ثلجية.. 120 شخصًا يقضون ليلة كاملة داخل السينما

جدة - نرمين السيد - أثناء استمتاع حوالى 120 فرد من المشاهدين فى إحدى دور السينمات، هبت عاصفة ثلجية شديدة فى شمال روسيا بشكل مفاجئ جعلتهم لم يتمكنوا من الرجوع للمنزل.

وجاء تقرير فى موقع "ذا موسكو تايمز"، يشير إلى أن سرعة الرياح وقتها بلغت 27 مترا فى الثانية، وانخفضت الرؤية إلى الصفر فى مدينة نوريلسك، لذا توقف جميع وسائل النقل العام فى الطرق الرئيسية.

وأضاف التقرير انخفاض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، وهو ما تسبب فى أن عُلق حوالى 120 شخصًا فى إحدى دور السينما.

وتداولت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى أثناء استرخاء المشاهدين على مقاعد السينما لمواصلة الأفلام على الشاشة الكبيرة مجانا، بالإضافة إلى استمتاعهم بتناول كعكات الشاى والويفر التى قدمتها السلطات المحلية لهم.

وبعد قضاء ليلة مميزة مجانية داخل السينما، تم إعادة فح الطرق واستأنفت وسائل النقل العام عملها فى الساعة 8:30، من صباح اليوم التالى، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.