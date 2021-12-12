غدا.. دبى تستضيف المؤتمر العالمى للذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء

جدة - نرمين السيد - تنطلق، غدا الإثنين، فعاليات المؤتمر العالمى للذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء فى دورته الخامسة التى تعقد تحت شعار "الآثار المجتمعية للتحول الرقمى" وتستمر حتى 16 ديسمبر الجارى، وتنظمه جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات العالمية بالشراكة مع جامعة دبى والشركة العالمية للابتكار وريادة الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





وأكد الدكتور عيسى البستكى رئيس جامعة دبى -فى تصريح أورته وكالة الأنباء الإماراتية- أن المؤتمر يسد الفجوة بين البحوث والتطبيق العملى فى هذه المجالات، منوها بالسعى إلى تطوير مجالات "الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء" من أجل مستقبل أفضل حيث سيمكن المؤتمر من التعرف على العلماء والباحثين المرموقين من مختلف دول العالم وعمداء الكليات والمهندسين المتخصصين من عدة دول، إضافة للاطلاع على الدراسات والبحوث التى تعرض لأول مرة فى مجال هذه التقنيات.

ويبحث المؤتمر الذى ينعقد بمشاركة أكثر من 38 دولة، ما نتج عن كوفيد-19 فى مجالات تسريع وتيرة التحول الرقمى وترسيخ الاعتماد على حلول وأدوات الرقمنة الحديثة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآثارها على الجوانب المجتمعية المختلفة، بالإضافة إلى دور الابتكار الرقمى فى المساهمة البناءة لمتطلبات المجتمعات المتغيرة ما بعد إجراءات التباعد الاجتماعى وتعزيز مفاهيم التواصل عن بعد لدى القطاعات الرئيسية كافة.

كما يتضمن المؤتمر عدة جلسات رئيسية وأوراق عمل والأبحاث العلمية العالمية فى هذه المجالات وتأثيرها على الصناعة واتجاهات الحكومات، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل التقنية والأحداث المصاحبة ومن أهمها منتدى الصناعة، نهائيات تحدى أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى، منتدى المرأة فى العصر الرقمى، ومنتدى تقنيات الجيل الخامس، ومعرضا لمشروعات التخرج والأفكار المبتكرة للشركات الناشئة.

ويقام المؤتمر برعاية استراتيجية لكل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ومجمع الإبداع ببرج العرب بالإسكندرية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المصرى والاتحاد الدولى للاتصالات.