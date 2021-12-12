سونى تخطط لاحضار بلاى ستيشن ناو للهواتف المحمولة

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير صحفية، أن شركة سونى كانت تخطط لإحضار ألعاب بلاى ستيشن ناو إلى أجهزة الهواتف الذكية منذ عام 2017، وستقوم فى البداية ببث أكثر من 450 لعبة بلاى ستيشن 3 فى البداية وتتابع مع ألعاب بلاى ستشين 4.





وذكرت شركة أبل توسعة بلاى ستيشن ناو حيث كانت فى المراحل الأولى من تطوير Apple Arcade، وذلك ردًا على سونى وإكس بوكس غيم باس، وبينما لم يتم إطلاق أركيد حتى عام 2019، فقد رأت أبل أن بلاى ستيشن ناو يشير إلى تحول أوسع نحو اشتراكات الألعاب. ومن المقرر إطلاق منصة هجينة من بلاى ستيشن ناو وبلاى ستيشن بلاس فى ربيع عام 2022، لكن الشائعات ذات الصلة لم تذكر إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول، وقد رفضت سونى بالفعل التعليق على ذلك.

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