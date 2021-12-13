حفل زفاف على غزلان وفرح شعبان.. أول تعليق من العروسين (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - فى حفل بهيج كامل العدد، احتفل، مساء أمس الأحد، اليوتيوبر على غزلان، بزفافه على زوجته ملكة جمال مصر السابقة فرج شعبان، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، والتى تطل على نهر النيل.





ونشر على غزلان، عقب حفل الزفاف صورته مع زوجته فرح شعبان، عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، معلقا : "مراتى".. فيما أعادت زوجته فرح شعبان نشر الصورة نفسها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام"، معلقة: "حبيب الروح والعمر".

حفل زفاف اليوتيوبر على غزلان

وكان اليوتيوبر على غزلان، قد وجه رسالة مؤثرة لوالديه، عقب احتفاله بعد زواجه من فرح شعبان، قائلا فى تدوينة على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أمى وأبويا، هعيش طول عمرى خدام تحت رجليكم.. ربيتونى أحسن تربية ومبخلتوش عليا ولو حتى بالنصيحة، طلعتونى راجل أعتمد على نفسى وأشيل المسؤولية.. شكرا لإيديكوا اللى ربتنى واللى شالت هم كتير".

زفاف على غزلان وفرح شعبان

وفى سياق متصل، نشرت ملكة جمال مصر عام 2017، فرح شعبان زوجة اليوتيوبر على غزلان على حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، أول صور من حفل زفافها على اليوتيوبر على غزلان.

عقد قران على غزلان وفرح شعبان

جدير بالذكر، أن اليوتيوبر على غزلان، احتفل يوم 27 نوفمبر الماضى، بعقد قرانه على ملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، وسط لفيف من الأهل والأصدقاء الذين حرصوا على مشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة.

وأثناء عقد القران بكت فرح شعبان، وسيطرت دموع الفرحة على المشهد، كما حضر عقد القران النجم حمادة هلال، ومذيع الشارع أحمد رأفت، والمنشد الدينى مصطفى عاطف.

وكان اليوتيوبر على غزلان قد طرح فى مارس الماضى 2021، أغنية راب تحمل اسم "أنا دولة" تتحدث بشكل أساسى عن محاربة التحرش، وشاركته الغناء المطربة مروة ناجى.