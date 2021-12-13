شهب الجوزاءيات.. موعد ذروة الزخات (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن زخات الشهب بشكل عام تحدث نتيجة دخول غبار وحطام أحد المذنبات لجو الأرض بسرعة كبير، لتحترق به نتيجة الاحتكاك بطبقات الغلاف الجوى وترى كخطوط لامعة بالسماء، وتكون على شكل أقرب للألعاب النارية.

ولفت إلى أن زخات شهب الجوزاءيات أو التوأميات تتساقط، وكأنها تأتى من الكوكبة النجمية المعروفة باسم الجوزاء، والتى تحدث نتيجة مرور الأرض حال دورانها فى مدارها حول الشمس بحطام المذنب المعروف باسم فايثون 3200.

ومن المتوقع ظهور حوالى 120 شهابا فى الساعة، ولكن الظروف الجوية ولمعان القمر فجر الغد قد يتسبب فى حجب عدد كبير منها، وسيرى فقط اللامع منها.

وتابع المعهد: "لذا يفضل البعد عن أضواء المدن والتمتع بمشاهدتها من الأماكن المظلمة"، وأكد أن زخات الشهب من الظواهر الفلكية الجميلة التى ليس لها أى ضرر أو تأثير على سكان الأرض.