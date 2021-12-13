مميزات هواتف فيفو vivo S12 الجديدة.. صور أحلى وتقنيات مدهشة

جدة - نرمين السيد - ذكر موقع GSMArena أن هواتف فيفو الجديدة "vivo S12" تشمل عدة مميزات ستبهر عملاء الشركة حيث تحوى عددا من المواصفات المميزة، مع سعر مرتفع نسبيا نظرا لقدرات الهاتف الفائقة، بالإضافة إلى تصميم شبابى، وكاميرا بجودة عالية للغاية.

مواصفات هاتف فيفو الجديد 2022

وكشف الموقع أن عددا من التسريبات كشفت عن مواصفات هواتف vivo S12 بعد حصولها على عدد من شهادات الاعتماد منها شهادة 3C تمهيدا لإطلاقها، حيث ستحصل الهواتف على معالج بأداء قوى وسريع من شركة ميديا تيك، كما ستأتى هواتف vivo S12 بشاشة من نوع OLED بحجم 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + FullHD

مواصفات هواتف vivo S12

ولفتت التسريبات إلى أن هواتف vivo S12 ستحوى كاميرا خلفية ثلاثية، تأتى الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل، مع مستشعر مستشعر Samsung JN1 بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا ماكرو بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى، والتى تأتى بدقة 32 ميجابكسل، فضلا عن تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.

وأشارت إلى أن هواتف vivo S12 ستعمل بمعالج قوى من نوع Dimensity 1200 من شركة ميديا تيك، والذى يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائى "رام" بسعة 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت.

مميزات هواتف فيفو 2022

وذكر موقع GSMArena أن هواتف فيفو 2022 تشمل بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 واط ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم و Bluetooth 5.1 و تقنية aptX.