بعد تصدره تويتر.. أحمد يونس: التريند الأول زى عادتنا كل يوم

جدة - نرمين السيد - ومثل عادة كل يوم، بمجرد بدء حلقة اليوم، الإثنين، من "صباحك ومطرحك" احتل أحمد يونس صدارة تويتر.

وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على تويتر، على احتلاله التريند الأول فى تويتر، وقال: "مع بداية حلقتنا #وانا فى طريقى مع يونس.. التريند الأول فى مصر زى عادتنا كل يوم".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم أثناء سماع حلقة اليوم، التى تشهد تنوعا هائلا فى فقراتها، وغردوا عبر حساباتهم الشخصية وقالوا: "ملك الراديو "، "رقم واحد كالعادة"، "يونس أفضل واحد فى العالم".

قدمت حلقة اليوم الاثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، والنشرة المرورية وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.