ملابس غير مناسبة للفتيات الطويلة فى خروجة رأس السنة (صور)

جدة - نرمين السيد - صاحبات القامة الطويلة وتشعر بعض الفتيات ذات القامة الطويلة النحيفة بالانزعاج من طولهن، لاعتقادهن بأن قصيرات القامة أكثر أناقة منهن. ولأجل ظهور الفتيات صاحبات القامة الطويلة بشكل أكثر جاذبية، هناك بعض الملابس التى يفضل تجنبها لأجل التألق فى الخروجات والمناسبات والحفلات. ملابس على طويلة القوام تجنبها ومن بين القطع التى يجب على صاحبات القامات الطويلة تجنبها: -الجيبة الميدى: تصل نهاية التنورة الميدى إلى حد منتصف الساق السفلى، وتقوم بتقسيم الساق إلى نصفين بطريقة ليست جذابة، لذا يفضل الاستعانة بالجيبة يصل طولها عند الركبة. وفى حالة الرغبة فى ارتداء الجيبة الميدى، يمكن تنسيقها مع بوت عال لأجل الظهور بشكل أكثر أناقة. -الفساتين والملابس الضيقة: يعمل ارتداء الملابس الضيقة سواء الفساتين أو الجيب، فى إظهار الانحناءات الطبيعية الموجودة بالجسم، مما يزيد مرتديته طولا. ويفضل الاعتماد على الملابس الأوفر سايز، وتعد من أشهر صيحات الموضة فى الشتاء. -الخطوط الطولية: تظهر الخطوط الطولية مرتديتها فى صورة أكثر طولا، لذا يفضل استبدالها بملابس ذات خطوط عرضية حتى تجذب العين يمينا ويسارا مما يجعل مرتديته فى صورة عريضة وقصيرة. -البدلات المطبوعة بالكامل: تعد من الخيارات الجيدة لصاحبات القوام الطويل، وتجذب العين تجاه الطبعة وتجعل مرتديته تبدو فى شكل أقصر. أزياء مناسبة لصاحبات القوام الطويل ويمكن لصاحبات القوام الطويل التألق بكافة الملابس ويسمح لهن بارتداء مختلف الأزياء منها الفساتين والجيب الطويلة، والبنطلون ذو القصة المستقيمة، والجمبسوت الذى يعد من القطع المميزة. وعند الرغبة فى استكمال أناقة الملابس يفضل تجنب الإكسسوارات الضخمة لأنها تزيد من الحجم وتجعل مرتديتها تظهر فى صورة أضخم، لذا يفضل الاستعانة بالمجورهات متوسطة الحجم والصغيرة لأنها تعطى أناقة أكثر لأى إطلالة.

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