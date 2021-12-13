Galaxy watch.. سامسونج تطرح ساعة بشاشة دوارة

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جدة - نرمين السيد - ساعة سامسونج الذكية
وتعتزم سامسونج لإطلاق ساعة ذكية جديدة ذات شاشة دوارة وقابلة للتوسيع حتى ضعف حجمها.
وتزود ساعة سامسونج الذكية الجديدة بكاميرا، بالإضافة إلى عدد من المواصفات حيث سيتم دمج الساعة مع هواتف سامسونج للحصول على ميزات إضافية.
Galaxy watch
وتم الكشف عن ساعة Galaxy watch، ضمن براءة الاختراع لشركة سامسونج حصلت عليها خلال الأيام الماضية.
مواصفات Galaxy watch
وتتوفر فى Galaxy watch عدد من المميزات حيث تزود بشاشة لمس تدعم مدخلات قلم S Pen الذكى مع كاميرا تحت الشاشة، ومن المتوقع أن تحل محل الهاتف الذكى فى المستقبل.
ويوجد بها شاشة مربعة قابلة للتدوير، ويمكن فصل الإطار العلوى عن الإطار السفلى، بالإضافة إلى إمكانية سحب الشاشة بالدوران تلقائيًا إلى اليمين أو اليسار.
وتتمتع ساعة جلاكسى الذكية بوجود كاميرا تحت الشاشة لأجل السماح لمرتديتها بالتقاط الصور الثابتة ومقاطع الفيديو.
المزايا الصحية لـ Galaxy watch
وتقترن بـ Galaxy watch جميع أنواع المستشعرات التى يمكن من خلالها توفر عدد من المزايا الصحية لمرتديها، حيث يمكن من خلالها قياس معدل ضربات القلب وضغط الدم والسعرات الحرارية ونسبة الأكسجين فى الجسم ونسبة الجلوكوز فى الدم لمرضى السكر.
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