ملكة جمال الكون.. الهندية هارناز ساندو تفوز بـلقب 2021 (صور)

جدة - نرمين السيد - هارناز ساندو

وتمكنت هارناز ساندو بالفوز على 79 متسابقة من مختلف البلدان والأقاليم ومنهم وصيفة ملكة جمال باراجواى، نادية فيريرا، وملكة جمال جنوب أفريقيا الثانية، لاليلا مسوان.

ووضعت ملكة جمال الكون 2020 "أندريا ميزا"، التاج على رأس الهندية ساندو وذلك قبل أن تقوم بأول جولة لها كملكة جمال الكون الجديدة.

ووصف موقع المسابقة بأن الهندية ساندو "مدافعة قوية عن تمكين المرأة، خاصة فيما يتعلق بحقوقها الدستورية فى التعليم والعمل وحرية الاختيار".

الهندية هارناز ساندو

وألقت هارناز ساندو كلمة على خشبة المسرح خلال المسابقة، والتى حثت من خلالها الشباب على التميز والتحلى بالجمال وتجنب مقارنة أنفسهم بالآخرين، وعلقت: "آمنت بنفسى، ولهذا السبب أقف هنا اليوم"، وذلك وفقا لما جاء فى "cnn" العربية.

صور هارناز ساندو فى الحفل

تألقت الهندية هارناز ساندو بإطلالتها ذات الطابع الأنيق، حيث كانت مرتدية فستانا ذهبى اللون وبه جزء شفاف، وشعرها منسدلا على ظهرها، وبمكياج بسيط كشف ملامحها الجميلة

مسابقة ملكة جمال الكون 2021

وتعد تلك المسابقة هى المسابقة السبعين لملكة جمال الكون، وبدأت الفعالية فى الثالثة فجرا الموافق الساعة الواحدة حسب توقيت جرينيتش، ليتم بثها مباشرة فى وقت الذروة على التلفزيون الأمريكى.

وأقيمت المسابقة فى منتجع إسرائيل، حيث تنافست 80 امرأة من جميع أنحاء العالم على التاج، واحتلت نادية فيريرا من باراجواى ولايلا مسوانى من جنوب أفريقيا المركزين الأول والثانى على التوالى.

جدير بالذكر أن المكسيكية أندريا ميزا ذات الـ 26 عاما من عمرها، فازت بلقب ملكة جمال الكون لعام 2020 فى فعالية أقيمت فى مايو الماضى بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا.