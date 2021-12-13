طريقة تفعيل وتعطيل ميزة إخفاء رسائل الواتساب

جدة - نرمين السيد - WhatsApp

وأضاف تطبيق "WhatsApp" مسبقا، لمستخدميه ميزة إخفاء الرسائل تلقائيا، وبدلا من إخفاء الرسائل يدويا لكل دردشة فردية، أصبح الآن من الممكن اختفاء الرسائل لجميع الدردشات الجددية بين شخصين.

وكان سابقا يسمح للمستخدم ضبط الرسائل حتى تختفى بعد 7 أيام، ولكن الآن هناك خيار حذف الرسائل بعد يوم أو 90 يوما، وفقا لموقع "TheNextWeb".

ويوجد هناك بعض المحادثات سريعة الزوال، وغيرها التى يرغب فى الاحتفاظ بمحادثاتهم لفترة أطول حتى يمكن الرجوع لها.

ميزة WhatsApp الجديدة

لتفعيل الميزة الجديدة لـ WhatsApp، هناك بعض الخطوات الواجب تنفيذها لكل مستخدمى Android وiOS، وهى:

-فتح الواتساب والدخول إلى الإعدادات.

-النقر على الحساب ثم الخصوصية.

-اختيار مؤقت الرسائل الافتراضى وتحديد المدة التى تريد أن تستمر فيها الرسائل فى المحادثات الجديدة.

وتلك الخاصية يمكن تنفيذها فى الدردشات الفردية، أما بالنسبة للرسائل الجماعية يتعلق الأمر بمنشىء المجموعة لتحديد مدة استمرار الرسائل.

ولكن أشارت واتساب إلى أن ذلك ينطبق على المحادثات الجديدة فقط، ويمكن تفعليه بشكل فردى للمحادثات وذلك من خلال فتح محادثة WhatsApp والضغط فوق اسم جهة الاتصال ثم النقر على اختفاء الرسائل، وتحديد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما.

تعطيل ميزة إخفاء الرسائل

وعند الرغبة فى تعطيل اختفاء الرسائل لمحادثة معينة، يجب اتباع نفس الخطوات، و اختيار "إيقاف" بدلاً من المؤقت.

وأشارت الشركة إلى أنها سيتم عرض رسالة من محادثاتك لإخبار الطرق الآخر بأنك تخلفت الرسائل بشكل افتراضى.