شبكة أمريكية: نقص أشباه الموصلات يؤثر فى أعياد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة الأمريكية أن أشباه الموصلات توجد فى عدد ضخم من المنتجات من السيارات إلى الغسالات وفرش الأسنان الكهربائية، إلا أن العديد من هذه الرقائق الإلكترونية غير متوفرة؛ نظرًا لأن جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى اختناقات فى سلسلة التوريد وزيادة الطلب على السلع.
وأشارت إلى أن نتيجة لذلك، قد يكون من الصعب الحصول على بعض المنتجات بحلول عيد الميلاد هذا العام.؛ نظرا لتأثير أزمة نقص أشباه الموصلات الممتدة من فترة.
وقال آلان بريستلى محلل أشباه الموصلات فى شركة الأبحاث جارتنر، فى تصريح للشبكة، "إن النقص فى الرقائق سيكون له بعض التأثير فى عيد الميلاد".. وأضاف "قد نجد أن بعض الأشياء التى كانت متاحة بسهولة فى الماضى قد لا تكون متاحة بسهولة الآن".
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