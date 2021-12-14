واتساب يطلق رسميًا ميزة اختفاء الرسائل افتراضيًا خلال أسابيع

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المنصة فى منشور اليوم الإثنين، أن الميزة الجديدة ستتضمن تحديد مدة بقاء الرسائل قبل اختفائها بدءًا من 24 ساعة وحتى 90 يومًا.

وتعطى الميزة الجديدة للمستخدم إمكانية التحكم بشكل كبير فى المحادثات الخاصة بها، وأضافت المنصة فى منشورها: "ليست كل رسالة بحاجة إلى أن نحتفظ بها إلى الأبد".

وتكشف المنصة بطريقة مستمرة عن آليات ومزايا جديدة بهدف دعم تجربة المستخدم.