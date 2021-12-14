جدة - نرمين السيد - وأوضحت المنصة فى منشور اليوم الإثنين، أن الميزة الجديدة ستتضمن تحديد مدة بقاء الرسائل قبل اختفائها بدءًا من 24 ساعة وحتى 90 يومًا.
وتعطى الميزة الجديدة للمستخدم إمكانية التحكم بشكل كبير فى المحادثات الخاصة بها، وأضافت المنصة فى منشورها: "ليست كل رسالة بحاجة إلى أن نحتفظ بها إلى الأبد".
وتكشف المنصة بطريقة مستمرة عن آليات ومزايا جديدة بهدف دعم تجربة المستخدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتساب يطلق رسميًا ميزة اختفاء الرسائل افتراضيًا خلال أسابيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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