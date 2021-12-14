هاتف ريلمى Realme GT 2 Pro.. تسريبات تكشف أهم المواصفات

جدة - نرمين السيد - مواصفات هاتف ريلمى الجديد 2022

وكشفت التسريبات عن قدرات هاتف ريلمى الجديد Realme GT 2 Pro والتى وصفتها بـ الجبارة، والتى أيضا، ستجعله الأسرع فى هواتف الأندرويد فى العالم مع إمكانيات هائلة فى أداء المعالج والبطارية.

هاتف ريلمى Realme GT 2 Pro

وأوضحت تسريبات موقع Mobiles أن هاتف ريلمى الجديد حصل على عدد من شهادات الاعتماد منها شهادة 3C، لافتة إلى أنه يتمتع بذاكرة وصول عشوائى تصل لـ 12 جيجابايت، بالإضافة إلى دعم الهاتف الجديد للشحن السريع اللاسلكى بقوة 65 واط .

ويحتوى هاتف ريلمى Realme GT 2 Pro على شاشة مسطحة من نوع AMOLED ، بقياس 6.7 بوصة، وجودة + WQHD مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

هاتف ريلمى Realme GT 2 Pro

ويحوى هاتف ريلمى Realme GT 2 Pro كاميرا خلفية ثلاثية بتصميم بارز، ودقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة دقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية مقربة دقة 8 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية لتصوير "السيلفى"، ودعم مكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويحتوى Realme GT 2 Pro على بطارية بسعة كبيرة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكى بقوة 125 واط، واللاسلكى بقوة 65 واط ، مع نظام لشتغيل أندرويد 12 الأحدث من شركة جوجل، وواجهة المستخدم للسوفت وير Realme UI 3.0

مواصفات هاتف ريلمى الجديد 2022

ويعمل هاتف ريلمى Realme GT 2 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أحدث وأقوى معالج لهواتف الاندرويد، كما هاتف ريملى الجديد 2022 تقنية الذكاء الاصطناعى، وتقنية الجيل الخامس 5G ، و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى من نوع LPDDR5