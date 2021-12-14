أوبو تطلق نسخة استثنائية من هاتف Reno7 Pro

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قالت الشركة الصينية إن الهاتف الذكى الجديد يتميز بتصميم جذاب ومختلف حيث يأتى فى عبوة تغليف على شكل صاروخ، مشيرة إلى أنها أجرت عددًا من التعديلات فى الهاردوير والبرامج، وأنها أنتجت منه عشرة آلاف نسخة فقط.

المظهر الخارجى للهاتف يمتاز بلمسات من اللونين الوردى والأزرق، كما يظهر حرف "L" على الجانب الخلفى، فى إشارة إلى اسم الإصدار "League of Legends"، فضلا عن طباعة اسم اللعبة على جانب الهاتف.

وإضافة إلى ذلك، أجرت "أوبو" تعديلات على البرامج، بما يحقق التناغم بين الإصدار المحدود من الهاتف مع سمات "League of Legends" الخاصة، كما أن هناك مواءمة لنظام الألوان، وأيقونات التطبيقات، وأصوات النظام بما يتماشى مع اللعبة الشهيرة.

باقة تجهيزات الهاتف

بأتى الجهاز بشاشة "أموليد" قياس 6.55 بوصة وتعمل بدقة وضوح 1080+ ويبلغ معدل تنشيط الصورة 120 هرتز، كما ينبض بداخله معالج ميديا تيك Dimensity 1200.

الكاميرا الرئيسية تبلغ دقتها 50 ميجابيكسل، وأخرى واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

تبلغ سعة البطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، والتى يمكن إعادة شحنها بقدرة تصل إلى 65 وات.