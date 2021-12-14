مع بداية «صباحك ومطرحك» أحمد يونس يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على تويتر مع بداية "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، معربا عن سعادته بتصدره التريند، وقال: "#يونس بدرى عالراديو9090 الترند الأووول فى مصر على تويتر حالا .. يسعد صباحكوا يا أحلى صبحاوية".

كما نشر تغريدة أخرى لاحتلاله التريند الأول والسابع، وقال: "الصبحاوية تريند أول وسابع على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "يونس الاختيار الوحيد فى الصباح"، "أستاذ الراديو"، "أفضل مذيع فى الإذاعات الشرقية والغربية".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، والنشرة المرورية وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.