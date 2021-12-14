الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لنقل البيانات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء الصينية أنه تم إطلاق القمر "تيانليان II-02" صباح اليوم، على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-3 بى، مشيرة إلى أن هذه المهمة تعد الـ401 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.

وكانت الصين نجحت فى إطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربى الصين الجمعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن الأقمار الصناعية "شيجيان- 05 6" المحملة على متن الصاروخ "لونغ مارش-4 بى" أطلقت عند الساعة 8:11 صباحا بتوقيت بكين ودخلت المدار المخطط بالنجاح. وستستخدم فى استكشاف الفضاء واختبار التكنولوجيا الجديدة.

ويمثل هذا الاطلاق المهمة الـ400 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.

يذكر أن الصين، أطلقت الثلاثاء الماضى، صاروخ CERES-1 Y2 الحامل من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة قانسو بشمال غربى الصين.

وأوضحت وكالة الأنباء الصينية أن الصاروخ انطلق من موقع الإطلاق، وأرسل خمسة أقمار صناعية صغيرة إلى المدار المخطط لها، مضيفة أن هذه هى الرحلة الثانية لسلسلة صواريخ CERES-1.