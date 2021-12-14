إيلون ماسك يواصل بيع أسهم تسلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (سى إن بى سى) الإخبارية الأمريكية أن الملياردير الأمريكى باع 934 ألفا و91 سهما من أسهم "تسلا"، بلغت قيمتها 906 ملايين و500 ألف دولار، وفقا للإيداعات المالية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، التى نشرت فى وقت متأخر من يوم أمس الاثنين.

وفى الشهر الماضى، باع ماسك 9.85 مليار دولار من أسهم "تسلا"، بما فى ذلك 6.9 مليار دولار باعها فى أسبوع خلال نوفمبر الماضى و1.9 مليار دولار أخرى باعها فى 15 و16 من الشهر ذاته.

وكان ماسك، قد طلب فى نوفمبر الماضى من متابعيه على "تويتر" البالغ عددهم 62.5 مليون تحديد مستقبل جزء كبير من مقتنياته فى "تسلا"، ومن المحتمل أن يبدأ فى بيع ملايين الأسهم خلال الفترة المقبلة، لأنه يواجه فاتورة ضريبية تلوح فى الأفق بأكثر من 15 مليار دولار.