والده كان مفتى الديار المصرية.. وفاة عبد الرحمن مخلوف مخطط مدينة أبوظبى

جدة - نرمين السيد - وقام المهندس المعمارى عبد الرحمن مخلوف التخطيط للمدينة أثناء جلوسه على الأرض مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأب المؤسس لمدينة أبوظبى فى قصر البحر، وكانت النتيجة مدينة حديثة مبنية على شكل شبكة على طراز مانهاتن مع كورنيش مذهل ويحوى الكثير من أعاجيب العصر الحديث.

كيفية اختيار عبد الرحمن مخلوف

وفى عام 1968، طلب حاكم أبوظبى آنذاك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من الأمم المتحدة إرسال خبير لتخطيط المدن إلى أبوظبى للمساعدة فى إعداد المخطط العام لمدينة أبوظبى، فتم ترشيح مخلوف لهذه المهمة، فعين مديرا لتخطيط المدن فى أبوظبى.

مشروعات عبد الرحمن مخلوف

وتولى المهندس المعمارى المصرى مهام تخطيط المدن فيها وإنشاء دائرة تخطيط المدن فى كل من مدينتى أبوظبى والعين، وكان ذلك لمدة سبع سنين تقريبا، وفى مايو 1976 أسس المكتب العربى للتخطيط والعمارة وفيه قام بالعديد من المشروعات العمرانية والتخطيطية فى الإمارات، وانتدب أستاذا محاضرا لمادة التخطيط العمرانى فى كلية الهندسة بجامعة الإمارات من عام 83 وحتى 1985، وفى عام 2010، قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بتكريم المهندس عبد الرحمن مخلوف وإهدائه جائزة أبوظبى، وفى عام 2011، تم تكريمه من الملحق الثقافى للسفارة المصرية بأبوظبى.

وحصل المهندس عبدالرحمن مخلوف على شهادة بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1950 فيما حصل على الدكتوراه من ألمانيا عام 1957، وقبل انتقاله إلى أبوظبى قام المهندس مخلف بإكمال العديد من المشاريع فى المملكة العربية السعودية.

وجاء الدكتور مخلوف ليحل محل كاتسوهيكو تاكاهاشى من اليابان، والذى كان أول مخطط مدينة للشيخ زايد الذى أيده الدكتور مخلوف، قائلا: "أعتقد أنها كانت ذكية، وكان لديه الطرق المستقيمة التى ما زلنا نراها اليوم"، وأفاد بأن النتيجة "كانت خطة خطية للجزيرة، مع طريق المطار باعتباره العمود الفقرى الرئيسى، والذى لم يتغير إلى حد كبير اليوم"، فيما تم تصميم الجزء العلوى من الجزيرة باتجاه الكورنيش، وهو أوسع، على نمط أشباه بشكل الشبكة.

نشأة عبد الرحمن مخلوف

وعبد الرحمن مخلوف من مواليد عام 1924. ومنذ طفولته، كان يحب أن يرسم أشكالا هندسية وتصاميم عمرانية لمختلف المبانى، وكان مولعا بتفاصيل العمارة، ونما حبه هذا مع نموه وكبره على الرغم من أنه ولد ونشأ فى أسرة اشتهر رجالها بكونهم علماء أزهريون، وكان أكثرهم أعضاء فى هيئة علماء الأزهر، وشغل أبوه منصب مفتى الديار المصرية.