جدة - نرمين السيد - وصفات للرجيم وتبدأ الأمهات فى تصفح صفحات المختلفة عبر الإنترنت، لأجل الوصول إلى طريقة صحية خفيفة لا تسبب فى زيادة الوزن، وفى نفس الوقت تمد الجسم ببعض الفوائد. وهناك وصفة اللحم المشوى على الفحم لمتبعى الدايت، والتى تعد من الوصفات الطيب والشهية. اللحم المشوى ولتحضير طبق اللحم المشوى على الفحم نحتاج إلى بعض المقادير، وهى: - 750 جراما من اللحم المقطع مكعبات. - ربع كوب من زيت الزيتون. - ربع كوب من صلصة ورشسترشاير. - علبة زبادى. - 3 ملاعق كبيرة من صلصة الصويا. طريقة عمل اللحم المشوى - ملعقة صغيرة من عصير الليمون. - ملعقة كبيرة من الخردل. - 3 فصوص من الثوم المهروس. - 2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. تحضير اللحم المشوى وهناك طريقة سهلة لتحضير: يجب وضع الزيت وصلصة ورسسترشاير وصلصة الصويا وعصير الليمون والزبادى فى وعاء. وإضافة الخردل والثوم والفلفل الأسود، ويجب خلط المكونات جيدا حتى تتداخل، ثم وضع المكعبات فى كيس بلاستيك وإضافة التتبيلة له. أخيرا يغلق الكيس جيدا ويدخل الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل، ثم وضع اللحم فى أسياخ الشوى وشويها على الفحم جيدا حتى تقدم ساخنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل اللحم المشوى لأصحاب الرجيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.