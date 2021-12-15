واتساب تتيح معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت منصة واتساب - فى منشور عبر صفحتها على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" اليوم الثلاثاء - أنها تتيح للمستخدمين معاينة الرسائل الصوتية المسجلة فى الدردشة قبل إرسالها. وذكرت المنصة أن الميزة الجديدة تسهم فى تقليل الأخطاء عند إرسال الملفات الصوتية المسجلة عبر واتساب.

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