Google Memories.. كل تفاصيل ميزة جوجل الجديدة على الويب

وتبرز ميزة Memories "الذكريات" فى Google Photos الصور ومقاطع الفيديو بتنسيق يشبه قصص تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ميزة Memories على جوجل
وباستخدام ميزة Memories "الذكريات" الجديدة، يرى مستخدمو Google Photos على الويب مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، بمجرد النقر فوقها، وسيتم توسيع دائرة الصور لعرض قصص مثل الواجهة التى تقضى 10 ثوانٍ على كل صورة وفيديو.
وتمكن ميزة Memories على جوجل المستخدمين من الضغط على مفتاح لأسفل أو النقر على السهم لأسفل المتاح فى أسفل الشاشة، ما يؤدى هذا إلى توسيع النقاط البارزة فى قائمة المربعات للمستخدم لتصفحها يدويًا.
وكشفت شركة جوجل أن ميزة Memories ستشارك على الويب إعدادات هاتف المستخدم، ما يعنى أنه ستتم مزامنة الإعدادات على كل من الجوال والويب، وبالمثل، لن يظهر الأشخاص أو التواريخ المخفية من الذكريات على الهاتف المحمول فى مكتبة الويب.
وكانت Google قد أعلنت، فى وقت سابق من هذا الشهر، عن ميزة Locked Folder للصور لغير مستخدمى Pixel ، وتم الإعلان عن الميزة فى يونيو من هذا العام، حيث سمحت هذه الميزة للمستخدمين بإخفاء الصور ومقاطع الفيديو المحددة من شبكة البحث الرئيسية للتطبيق.
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