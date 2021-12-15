دعاء للمريض.. والرقية الشرعية

جدة - نرمين السيد - ويعد الدعاء للمريض أحد وسائل التقرب إلى الله، ومن أبرز الأدعية المستحبة لشفاء المريض:

دعاء للمريض

اللهمّ إنّى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التى وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مريضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

إلهى أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.

اللهم إنّى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك. “ربّ إنّى مسّنى الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين” -أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ وسائر مرضى المسلمين.

دعاء شفاء المريض

اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقمًا أبدًا.

اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك التّى لا تنام، واكفه بركنك الّذى لا يرام، واحفظه بعزّك الّذى لا يُضام، واكلأه فى الّليل وفى النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه.

يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين.

اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين.

اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين.

دعاء إزالة الألم

ورد عن دعاء إزالة الألم، قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرجل شكا إليه ألما فى بدنه: «ضَعْ يدَك على الَّذى تأْلَمُ مِن جسدِك وقُلْ: بسمِ اللهِ ثلاثًا، وقُلْ: أعوذُ باللهِ وقدرتِه مِن شرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ سبعَ مرَّاتٍ.

الرقية للمريض

وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم من الرقى هو علاج نافع، وشفاء تام، قال تعالى -عن القرآن الكريم-: "قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ".

وروى وعَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِى الْمَرَضِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا» متفق عليه.

أذكار الشفاء من المرض

ورد فى حديث صحيح أن من يشعر بمرض يضع يده على الألم ويردد «بسم الله ثلاث مرات، وأَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» سَبْعَ مَرَّاتٍ، فعن عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعًا يَجِدُهُ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِى تَأْلَمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ ثَلاثًا، وَقُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ، سَبْعَ مَرَّاتٍ».