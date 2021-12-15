دخول أول مركبة فضائية فى العالم لـ الغلاف الجوى الشمسى.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقالت "ناسا"، فى بيان لها، منذ قليل، إن المسبار اخترق الغلاف الخارجى للشمس، والذى يعرف باسم "الكورونا" أو الهالة الملونة للنجم وجمع عينات من الجسيمات والمجالات المغناطيسية هناك.

دخول أول مركبة فضائية للغلاف الجو الشمسى

ووصفت وكالة ناسا هذا الحدث بأنه بمثابة "قفزة عملاقة لعلوم الطاقة الشمسية".

ومن جانيه، قال توماس زوربوتشن، المسؤول فى إدارة المهمات العلمية فى وكالة ناسا الفضائية، إن قيام "مسبار باركر الشمسى "بلمس الشمس" هو لحظة هائلة لعلوم الطاقة الشمسية ومدعاة رائعة وحقيقية للفخر.

وكالة ناسا

وأضاف: "لا تزودنا هذه الخطوة الرائدة فقط برؤى أعمق حول تطور شمسنا وأثر ذلك على نظامنا الشمسى، ولكن كل ما نتعلمه عن نجمنا يعلمنا مزيدا عن النجوم فى بقية أرجاء الكون".

مسبار باركر الشمسى

وقالت ناسا إن باركر وجد الظروف المغناطيسية والجسيمات المناسبة لدخول الغلاف الجوى الشمسى عند 8ر18 شعاع شمسى أى نحو 3ر1 مليون كيلومتر فوق السطح الشمسى خلال رحلته الثامنة حول الشمس يوم 28 إبريل الماضى، واستمر المرور بضع ساعات.

وأشارت ناسا إلى أنه مع استمرار دنو المسبار من الشمس، سيصل فى النهاية إلى قرب 86ر8 شعاع شمسى من السطح.