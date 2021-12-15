أحمد يونس يتصدر تويتر.. ومغردون: ملك التريندات

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره التريند قبل موعد بدء حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك"، وقال: "من قبل ما نبدأ حلقتنا #صبحاوى علطول مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر حالا .. صحصح وابدأ يومك معانا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090 من 7 ل 10 الصبح".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم أثناء سماع البرنامج، وغردوا عبر "تويتر": "أفضل وقت"، "أحمد يونس ملك التريندات"، "يونس اختيارك الصباحى الوحيد"، "أفضل مذيع على الإطلاق".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، والنشرة المرورية وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.