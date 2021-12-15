واتساب يواصل طرح مزايا جديدة.. معاينة الرسائل الصوتية

جدة - نرمين السيد - واتساب

وتحرص ميزة واتساب الجديدة على تقليل الأخطاء عند إرسال الرسائل الصوتية المسجلة عبر الخدمة، حيث تهتم بمعاينة الرسائل الصوتية.

وأتاحت الميزة للمستخدمين فرصة للتحقق من ملاحظة إذا كان التسجيل خاليا من التشويش والضوضاء قبل إرسالها للطرف الآخر، وفقا لموقع "the verge".

ميزة واتساب الجديدة

وتسمى ميزة واتساب الجديدة بـ "معاينة الرسائل الصوتية" والتى تم طرحها ببطء خلال الأسابيع الماضية لجميع المستخدمين، كما تم توفيرها حاليا عبر جميع إصداراتها على الأنظمة الأساسية بما فيها iOS و أندرويد والويب وسطح المكتب.

وعند استخدام ميزة واتساب "معاينة الرسائل الصوتية"، يظهر خيار معاينة الرسالة الصوتية بعد الضغط على زر الإيقاف لإنهاء التسجيل، وسيتمكن بعد ذلك معاينته بأيقونة التشغيل المثلث، أو حذفه بأيقونة سلة المهملات، أو إرساله باستخدام زر الإرسال.

وتعد معاينات الصوت الجديدة جزءا من سلسلة من التحديثات التى تم إصدارها أو يتم تطويرها والمتعلقة بميزة الرسائل الصوتية فى تطبيق واتساب.

يذكر أن واتساب أضافت خدمة جديدة لمستخدميه مسبقا وهى تغيير سرعة تشغيل الملاحظات الصوتية أثناء الاستماع لأجل تقليل وقت سماع الرسائل الطويلة.