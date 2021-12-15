أبرز إطلالات عارضة الأزياء إليسا صيدناوى (صور)

جدة - نرمين السيد - إليسا صيدناوى

وتعد إليسا صيدناوى، عارضة أزياء ولدت فى 14 ديسمبر 1987 فى برا بيدمونت بإيطاليا، ولا يقتصر عملها فى مجال الأزياء فقط بل تعمل أيضا ممثلة ومخرجة أفلام.

كما عملت كعارضة أزياء مع عدد من الوكالات الدولية التى منها: ونو موديلز (برشلونة)، إم بروكسيلس (بروكسل)، بى إم موديل مانجمنت (كوبنهاجن) موديلانك (جوتنبرج).

وشاركت بالتمثيل والإخراج فى عدد من الأفلام الفرنسية ومنهم: "Bus Palladium لعام 2010"، "Eastern Drift، L’amour dure trois ans عام 2012"، "Soap Opera عام 2014".

نشأة إليسا صيدناوى

ويشعر البعض بأن اسمها ليس غريب على الأذن، فهى حفيدة عائلة "صيدناوى" صاحبة محلات "صيدناوى" لبيع الأقمشة والمنسوجات مصرية الصنع.

وولدت إليسا من أم إيطالية، وقضت جزء كبير من طفولتها فى الأقصر، المدينة التى تركت انطباعا كبيرا لديها وخصوصا عند زيارتها لها وهى فى عمر 23 عاما، لذا اختارت "إليسا" الأقصر لانطلاق مؤسسة "إليسا صيدناوى" غير الربحية وهى جمعية أهلية لرعاية الطفولة، وتعد منظمة ثقافية.

صور إليسا صيدناوى

وتحرص إليسا صيدناوى على مشاركة متابعيها عبر "إنستجرام" أبرز إطلالاتها التى جعلتها تحتل مكانة لدى محبيها.