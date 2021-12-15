Tesla Pi .. تفاصيل أول هاتف من نوعه بشريحة إنترنت واتصال مدى الحياة

جدة - نرمين السيد - تسلا

ويتميز هاتف تسلا الجديد "Tesla Pi" دخول المنافسة فى مجال تكنولوجيا الهواتف الذكية الآخرى، لتمتعه بميزة تجعله ينفرد بين الهواتف الأخرى.

هاتف تسلا

ويعد هاتف "Tesla Pi" هو أول هاتف ذكى يدعم نظام الإنترنت الفضائى ليكون أول موبايل تتوافر فيه هذه الخاصية إلى جانب الإمكانيات الأخرى المتوافرة فى الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف Tesla Pi

ويعد الهاتف منافسا لموبايل أيفون، لاحتوائه على عدد من المزايا بجانب دعمه لنظام الإنترنت الفضائى ومنها التحكم فى السيارات الكهربائية تسلا، بالإضافة إلى قدرته على الاتصال بالأقمار الصناعية.

وكشفت تسريبات عن مواصفات هاتف تسلا "Tesla Pi" حيث يأتى بتصميم اخلي مميز من الخارج ليشبه هاتف "آيفون 12 " من حيث الانحناء الحاد، كما يُزود بنظام الكاميرا الرباعية الخلفية.

ويتمتع الهاتف بخاصية فريدة من نوعها وهى القدرة على تعدين العملة المشفرة التى يكون مقرها المريخ، بالإضافة إلى الكثير من التقنيات الحديثة مثل تقنية مخصصة للمستخدمين الذين يعانوا من إصابات دماغية.

ويدعم هاتف تسلا نظام التشغيل أندرويد 12 ويتميز بأنه معالج قوى بنواة 2.0 جيجا هرتز، كما أنه يدعم شبكة الجيل الخامس ويحتوى على شاشة 6.8 بوصة و120 هرتز سوبر اموليد، ويتوفر به ذاكرة تخزين قد تصل إلى 2 تيرابايت وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة تعمل على الشحن السريع بقوة 33 وات، كما يأتى بلونين وهو الأبيض والأسود.