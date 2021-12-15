الروبوتات تحارب البشر فى كوريا الجنوبية

وأوضح تقرير للبنك المركزى اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن الطلب على العمالة البشرية انخفض بشكل ملموس خاصة فى التصنيع من بين الصناعات، والوظائف الروتينية من بين أنواع العمل"، مشيرا إلى أن التوظيف فى شركات السيارات والتكنولوجيا، على وجه الخصوص، تأثر أكثر من غيرها بسبب اعتمادها الشديد على الأعمال الروتينية والمتكررة التى يمكن استبدالها بسهولة بالروبوتات.
وأضاف التقرير الذى اعتمد على البيانات المتعلقة بإدخال الروبوتات فى الصناعات والتأثير على التوظيف فى الفترة من 2010 إلى 2019، وحلل التأثير الصافى لـ "تأثير الإزاحة" حيث تحل الروبوتات محل العمال و"تأثير الإنتاجية" حيث تخلق الروبوتات طلبا على العمالة البشرية - أن استبدال الروبوتات للعمالة البشرية يعد ظاهرة "طبيعية" و"لا رجعة فيها".
وأكدت نتائج التقرير على الحاجة إلى التخفيف من أى آثار جانبية من الانتقال يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المجتمع، موضحا أنه مع تقدم تكنولوجيا الروبوت بشكل أكبر، من المتوقع أن يزداد هذا الاتجاه".. كما أضاف أنه من الضرورى تعزيز قدرة ومهارة العمال الحاليين والجدد من أجل تحسين إنتاجيتهم من خلال توسيع التدريب الوظيفى، وإعادة التعليم، وتدفق نظام التدريب الشامل.
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