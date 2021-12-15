بعد انزلاقه فى بيته.. موظف يحصل على تعويض إصابة عمل من المنزل

جدة - نرمين السيد - وقررت محكمة ألمانية اعتبار المشى لمسافة أقل من متر من السرير إلى المكتب فى المنزل، هى بمثابة طريق عمل، ويجب على شركة التأمين تعويض إصابة الموظف.

وتعد تلك القضية هى واحدة من أغرب الأحكام القضائية فى العالم، لحاجة الموظف دفع تعويض إصابة عمل بعد انزلاقه أثناء نزوله سلم حلزونى من غرفة نومه إلى مكتبه.

وقضت محكمة الاستئناف الفيدرالية لقضايا الضمان الاجتماعى، أن الرحلة الصباحية الأولى من السرير إلى مكتب المنزل هى بمثابة طريق عمل مؤمن عليه.

وفى الحالة الألمانية، قالت المحكمة إنه إذا وقع الحادث فى منزل الشخص المؤمن عليه "أو فى مكان آخر"، يتم توفير التغطية التأمينية "بنفس القدر" كما يقع فى مقر الشركة.

وأشارت المحكمة إلى أن الرجل "يبدأ العمل فى مكتبه المنزلى على الفور دون تناول الإفطار مسبقا"، وقد نزل الدرج "لبدء العمل" وبالتالى ما حدث "خدمة فى مصلحة صاحب العمل".