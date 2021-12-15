ملكات جمال العالم للمراهقات فى الأقصر (صور)

وشملت الاختبارات عدة مراحل، وفازت البرتغال بمسابقة ملابس الشاطئ، وحصلت على الوصيفة الأولى موريشس، والوصيفة التانية بلجيكا.
وقامت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات بزيارة لمعبد الأقصر وطريق الكباش، ترويجا للسياحة المصرية.
تقام المسابقة تحت رعاية وزارتى السياحة والثقافة، وهيئة الأمم المتحدة، ويمثل هذا الحدث ترويجا كبيرا للمقصد السياحى المصرى، من خلال تغطية إعلامية واسعة من ممثلى القنوات الفضائية وأجهزة الإعلام المختلفة بالدول المشاركة.
ووصل عدد الدول المشاركة هذا العام فى مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة 32 دولة، تضم: كندا، باراجواى، الفلبين، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، إندونيسيا، صربيا، مونتينيجرو، الجزائر، روسيا، الهند، فنلندا، استونيا، جنوب أفريقيا، قبرص، المكسيك، فنزويلا، البرتغال، اليابان، الصين، بلجيكا، موريشيوس، بولندا، كوريا الجنوبية، سوريا، تركيا، كازاخستان، أسبانيا، ألبانيا وفرنسا.
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