هواوى: نخطط للتوسع فى مصر من خلال توفير منتجات ذكية

جدة - نرمين السيد - قال بيك ين رئيس هواوى مصر لأعمال المستهلك، إن الشركة لديها خطط طموحة وواعدة للتوسع فى السوق المصرى فى عام 2022 من خلال طرح المزيد من الأجهزة الذكية التى تناسب احتياجات مختلف الفئات والقطاعات.





وأضاف ين -فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء- أن الشركة تعمل على خلق عالم متصل بالكامل من خلال تطبيق استراتيجتها "N+8+1" والتى تهدف إلى توفير منتجات ذكية قادرة على التواصل والعمل مع بعضها بشكل سلس وفعال، لتوفير أفضل تجارب للمستخدمين وبكافة السيناريوهات المختلفة. وأوضح أن هواوى أطلقت العديد من الأجهزة خلال العام الحالى والتى يأتى على رأسها مجموعة الأجهزة الفائقة والتى حققت نجاحا كبيرا كونها تقدم فكرة المنظومة البيئية المتكاملة HUAWEI Ecosystem لأول مرة فى مصر.

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