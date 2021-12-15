دعاء المذاكرة ودخول الامتحان

جدة - نرمين السيد - دعاء المذاكرة والحفظ والفهم والنسيان



بخصوص دعاء المذاكرة والحفظ والفهم والنسيان، فإنه يمكن للطالب أن يردد الدعاء التالى قبل بدء المذاكرة:

«بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إنى أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل».

كما يمكن أن يقول الطالب ما يروق له من كلمات أو دعاء سائلا المولى أن يوفقه فى المذاكرة والحفظ والفهم وعدم النسيان، ومنها على سبيل المثال بخصوص دعاء المذاكرة: «يا ربى لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إنى توكلت عليك، وسلمت امرى إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك».

دعاء الامتحان



وبالإضافة إلى دعاء المذاكرة والحفظ والفهم والنسيان، فيمكن للطالب ترديد ما يمكن تسميته بـ دعاء الامتحان، ومنها: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقه قولى، افتح على فتوح العارفين بفضلك».

ويمكن أيضا ترديد الدعاء التالى: «اللهم يا معلم موسى علمنى، ويا مفهم سليمان فهمنى، ويا مؤتى لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتنى الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

دعاء النجاح



ويمكن أن يردد الطالب دعاء النجاح، سائلا المولى عز وجل أن يوفقه فى المذاكرة والحفظ والفهم لينال النجاح، ومن هذه الأدعية ما يلى:

رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق، واجعل لى من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلنى من حولى وقوتى وحفظى إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لى من لدنك سلطانًا نصيرًا، اللهم إنى استودعتك ما علمتنى إياه فرده إلى حين حاجتى إليه ولا تنسينى إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض.

دعاء دخول الامتحان



ويمكن للطالب بالإضافة إلى دعاء المذاكرة والحفظ والفهم والنسيان أن يردد دعاء دخول الامتحان فيقول: «لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لى صدرى ويسّر لى أمرى، واحلل عقدةً من لسانى يفقه قولى، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».

دعاء النسيان



ويستمر الحديث عن دعاء المذاكرة والحفظ والفهم والنسيان فيمكن للطالب أن يسأل الله عدم نسيان ما حفظه فيما يعرف بـ دعاء النسيان فيقول: «اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلى حاجتى وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادى إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».

أدعية للمذاكرة والامتحان



ويمكن أيضا ترديد الأدعية التالية بخصوص دعاء المذاكرة والحفظ والفهم والنسيان:

- اللهم تقبل هذا العلم منى واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعلنى أغتر بعلمى وقدراتى.

- يا معلم سيدنا إبراهيم علمنى، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمنى، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمنى.

- اللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى.

- اللهم إنى استودعك ما علمتنى فاحفظه لى فى عقلى وذهنى وقلبى، ورده إلى عند حاجتى إليه، ولا تنسينى إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهمّ إنك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى وتعلم حاجتى، فأعطنى سؤالى، واغفر لى ذنبى يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفى الصدور أستغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكّل عليك.