واتساب يطرح ميزة جديدة لحماية بيانات مستخدميه

جدة - نرمين السيد - ميزة واتساب الجديدة تتيح لمستخدميه إخفاء حالة "آخر ظهور" لهم على المنصة عن أعين الغرباء والمتطفلين أو الذين يحبون معرفة ما يفعله الآخرون.

وذكر موقع "the verge" التقنى، أن الهدف من ميزة واتساب الجديدة، هو تجنب إطلاع الغرباء، على آخر ظهور للأشخاص على واتساب أو متى كانوا متصلين بالإنترنت، إذ من المحتمل ألا يعرض التطبيق خيار "متصل" أو "آخر ظهور" للأشخاص الذين لم تتبادل معهم أى نوع الرسائل.

ميزة واتساب الجديدة

وتابع موقع "the verge" : "تم تأكيد هذه الميزة بواسطة فريق WABetaInfo، وهو موقع ويب متخصص فى البحث عن ميزات واتساب الجديدة فى الإصدارات التجريبية من التطبيق، وبمجرد توفرها ستمكنك ميزة الخصوصية الجديدة من إضافة خيارا رابع ضمن إعدادات التطبيق، حيث يقوم النظام الأساسى لخدمة الدردشة الاجتماعية بتعيين الميزة على الجميع افتراضيا".

وتسمح هذه الأداة الجديدة أيضا باختيار من سيكون قادرا على رؤية آخر ظهور لمستخدم واتس آب، إذ من الممكن تحديد مجموعة محددة من جهات الاتصال، لرؤية معلوماتك على التطبيق مثل صورة الملف الشخصى.

وفى السابق، كان واتساب يسمح افتراضيا لجميع مستخدمى الخدمة برؤية حالتك أو آخر ظهور لك على النظام الأساسى، بالنسبة للأشخاص الذين قمت بإضافتهم إلى جهات اتصالك، ولكن لا ترغب فى معرفتهم أى تفاصيل عنك.

جدير بالذكر، أن منصة واتساب تحتوى على خيار "لا أحد" أيضا، مما يمنع جميع المستخدمين من رؤية حالتك.