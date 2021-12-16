جدة - نرمين السيد - ونقلت الصحيفة عن مستخدمين للمنصة إن فيسبوك Facebook توقف عن العمل بشكل صحيح. وأوضح المستخدمون أنه تظهر محاولة زيارة الموقع الإلكترونى أو استخدام التطبيق مجموعة من رسائل الخطأ. بينما ظهر للبعض رسالة تشير إلى أن الموقع "معطل بسبب الصيانة المطلوبة" ولكنه سيعود "فى غضون ساعات قليلة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عطل يصيب منصة فيسبوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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