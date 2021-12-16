ثعبان ضخم يخرج قطة من فمه بعد أن ابتلعها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن الثعبان طوله 8 أقدام، وقد ابتلع القطة بالكامل، لافتة إلى أن المزارع تشالوم سوكساباى، 65 عامًا، اكتشف أن الثعبان ينزلق تحت البوابة المعدنية لمنزله فى مقاطعة سورين "تايلاند" فى 7 ديسمبر الجارى، بعد سماع كلابه تنبح بصوت عالٍ.

ولفتت الصحيفة إلى أن الثعبان وزنه 44 رطلاً أى حوالى 20 كيلو جراما، ويتم سحبه من حديقة السيد سوكساباى من ذيله بعد أن أكل القط العتابى، المسمى مياو.

غرائب وعجائب

وحاول المزارع طرد الأفعى عن طريق سحب البوابة المعدنية، ولكن الثعبان انزلق أكثر إلى منزله بدلاً من ذلك.

وكشفت ديلى ميل أن مقطع الفيديو يكشف الثعبان المتخم الذى يبلغ ارتفاعه 8 أقدام وهو يفتح فكيه على نطاق واسع ويبثق جسد القطة من فمه ، قبل أن يحاول عبثًا الانزلاق بعيدًا.

ويعتقد الكثيرون أن الثعبان وصل من حقل قصب السكر بجوار المنازل، فيما أفاد قرويون فى تايلاند أنهم رأوا ثعابين أخرى وفقدوا حيواناتهم الأليفة بسبب تلك الزواحف المفترسة الجائعة.