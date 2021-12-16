5 قواعد صارمة لمقابلة الملكة إليزابيث الثانية.. تعرف عليها

جدة - نرمين السيد - كانت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، تحرص على استضافة ما يزيد على 50 ألف شخص فى مختلف حفلاتها الملكية على موائد الغداء والعشاء، وكانت تقام حفلات الاستقبال فى قصر باكنجهام، وذلك قبل جائحة كورونا.





وعانت الملكة مؤخرًا من مشاكل صحية أجبرتها على الترجع عن واجباتها الملكية، كما انسحبت من قمة الأمم المتحدة للمناخ وعدد من الارتباطات الأخرى، ولكنها ما زالت تخطط للترحيب بجميع أفراد العائلة المالكة تنوى الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام فى قصر ساندرينجهام.

وفى هذا الصدد، قالت المحررة الملكية فى موقع "ميرور" راسل مايرز، إن الملكة سوف تقيم اجتماعًا عائليًا كبيرًا قبل أن تتوجه إلى ساندرينجهام، مشيرة إلى ان ذلك سيكون فى مقر الإقامة الملكى بمقاطعة نورفولك بشرق إنجلترا، بعد أن تطمئن عائلتها على صحتها وأنها تتطلع لبدء الاحتفالات.

وأفاد موقع "إكسبريس" بأن هناك خمس قواعد بروتوكولية يجب أن يلتزم بها كل من يقابل إليزابيث الثانية وهى:

1- يجب مناداة الملكة بـ "صاحبة الجلالة" فى أول مرة وبعد ذلك يستخدم لفظ "سيدتى"، وفى السياق ذاته يجب مخاطبة أفراد العائلة المالكة بلفظ "صاحب السمو الملكى" ثم "سيدى" للرجال و"سيدتى" للنساء.

2- إذا كان من سيقابل الملكة رجلًا، فإن تحيته لها تكون انحناءة خفيفة، برأسه، وأما إذا كانت سيدة فتحييها بثنى قدمها أمامها.

3- يحظر لمس الملكة فى أى وقت ولو بالخطأ، ويمكن لمن تستضيفه أن يلمسها فقط أثناء المصافحة، تطبيقًا لتقليد معمول به منذ العصور الوسطى.

4- ينص البروتوكول الملكى على أن الملكة إليزابيث الثانية هى التى تبدأ بالحديث مع الضيوف الذين يجلسون إلى يمينها، ثم تتحول إلى من يحلسون على حانبها الأيسر، ولا يتم توجيه أسئلة شخصية لها.

5- الملكة هى من تتناول الطعام أولًا، وبعد ذلك يبدأ ضيوفها بتناول طعامهم سواء كان أحد أفراد الأسرة المالكة أو مسؤول تابع لدولة أخرى.