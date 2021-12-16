المفوضية الأوروبية تطلق لوحة نتائج للتعافى والمرونة

جدة - نرمين السيد - أطلقت المفوضية الأوروبية لوحة نتائج للتعافى والمرونة، وهى منصة عامة على الإنترنت لإظهار التقدم المحرز فى تنفيذ منشآت التعافى والمرونة ككل، والخطط الفردية للتعافى والقدرة على الصمود الوطنى.





وجاء على الموقع الرسمى للمفوضة الأوروبية أن لوحة النتائج هى أولا وقبل كل شىء أداة لعرض المعلومات بشفافية لمواطنى الاتحاد الأوروبى حول تنفيذ منشآت التعافى والمرونة، كما سيكون بمثابة أساس لإعداد التقارير السنوية للمفوضية حول تنفيذ إطار الرد السريع وتقرير المراجعة إلى البرلمان الأوروبى والمجلس الأوروبى، فضلا عن حوار التعافى والمرونة بين البرلمان والمفوضية.

ويحتوى موقع لوحة نتائج التعافى والمرونة على أقسام مخصصة لتحقيق المعالم والأهداف ومدفوعات منشآت التعافى والمرونة، كما أن لديها بيانات محددة جمعتها اللجنة، مثل الإنفاق حسب مجال السياسة وتفصيل الإنفاق الأخضر والرقمى والاجتماعى للمنشأة، توفر لوحة النتائج أيضا معلومات نوعية من خلال التحليلات الموضوعية لتنفيذ الخطط فى مجالات سياسية محددة.

تحتوى لوحة النتائج على نوعين من المعلومات: البيانات التى جمعتها اللجنة أثناء مراقبة تنفيذ خطط التعافى والقدرة على الصمود، وهذا يشمل معلومات عن تحقيق المعالم والأهداف كما ذكرت الدول الأعضاء وتقييمها من قبل اللجنة، يتم أيضا تضمين معلومات حول المدفوعات، بالإضافة إلى البيانات التى طورتها اللجنة.

تحتوى هذه النسخة الأولى من لوحة النتائج، على بيانات عن الخطط المقدمة حتى الآن من قبل الدول الأعضاء، والتى وافقت عليها المفوضية وصدق عليها المجلس 22 خطة حتى الآن، سيتم تحديث الأرقام مع اعتماد المزيد من الخطط.

يشار إلى أنه فى 28 سبتمبر 2021، اعتمدت المفوضية عملين مفوضين فى سياق إطار الرد السريع، بناء على مدخلات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبى وأصحاب المصلحة.

يحدد القانون المفوض الأول كيف يجب على الدول الأعضاء تقديم تقارير عن الأداء العام لقوة الرد السريع وحالة التقدم نحو تحقيق أهدافها، وهذا يشمل تعريف مؤشرات الإبلاغ المشتركة.

يحدد قانون مفوض ثان منهجية الإبلاغ عن الإنفاق الاجتماعى فى خطط التعافى والقدرة على الصمود فى الدول الأعضاء.