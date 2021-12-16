ياسمين صبرى بالحجاب فى أحدث ظهور (صور) 

جدة - نرمين السيد - وظهرت ياسمين، بالحجاب خلال تواجدها فى المملكة العربية السعودية، للمشاركة فى حفل ختام مهرجان البحر الأحمر الدولى السينمائى والذى أقيم فى جدة لأول مرة.

وتألقت ياسمين صبرى بإطلالة بسيطة وجذابة، مزجت بين الأناقة والاحشتام، مرتدية فستانا طويلا باللون البيج واستعانت ببعض المجوهرات الذهبية والماسية المرصعة بالألماس.

يأتى ذلك فى الوقت الذي اختيرت فيه ياسمين صبرى ضمن قائمة أجمل 100 وجه فى العالم، وفقا لما نشره الحساب الرسمى لمسابقة tccandler، عبر موقع "إنستجرام"، لتكون النجمة العربية الوحيدة بالقائمة حتى الآن، وسيتم الإعلان عن نتائجها نهاية الشهر الجارى.

وأعلنت ياسمين صبرى، فى وقت سابق عودتها للدراما بعد غيابها هذا العام، وكانت آخر تجاربها مسلسل "فرصة تانية" بطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، محمود البزاوى.

وقدمت قبله مسلسل "حكايتى" فى رمضان 2019، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين، وإخراج أحمد سميرفرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.