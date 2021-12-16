أزياء غريبة لـ خريف وشتاء 2022 (صور) 

جدة - نرمين السيد - وتميزت أغلب التصاميم بالألوان المبهجة والزاهية التى استعانت فيها بروح وألوان موضة الستينيات والسبعينيات، بإطلالات غريبة وستايلات لأول مرة.

أغلب هذه الإطلالات أعتمد على مجموعات مكونة من قطعتين و3 قطع، تنوعت بين خامات الكتان والصوف والجلد الشفاف.

وغلبت الألوان النارية الساخنة مثل الأحمر والأزرق والأسود على أغلب هذه التصاميم، ولكنها تقدم هذا العام بإطلالات مودرن تناسب المرأة العصرية.



كما استعانت التصاميم الجديدة بالبناطيل والجيب الواسعة والفضفاضة، والتى برزت مؤخرا كواحدة من أبرز صيحات السبعينيات التى تسللت إلى عروض خريف وشتاء 2022، لتزيد من جرأة الإطلالات.

إضافة إلى ذلك ظهرت صيحات الكروشيه بأسلوب مبتكر ولوحة ألوان متنوعة، إلى جانب إحياء موضة الفساتين الملفوفة ذات التصميم البسيط المناسب للنهار والليل.

أبرز إطلالات عارضة الأزياء إليسا صيدناوى (صور)

وتشمل هذه التصاميم جمبسوت عملية يمكنك ارتداؤها فى مختلف الأوقات والمناسبات.