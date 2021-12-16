سر ارتباط الرشوة بـ الشاى والمفهومية «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقال طوغان، خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، إن الألفاظ لها دلالات مثل "المفهومية" أى أن من لا يعطى رشوة شخص لا يفهم، وكذلك مصطلح "تفتيح مخ" أو "الشاى" حيث أن الشاى هو التحية العظمى فى ريف مصر وقراها، وتحويل الرشوة لمرادف للشاى يعنى أن هناك خللا كبيرا فى مفهوم الدين.

ولفت إلى أن هناك فئة من الموظفين ينتهون من الصلاة ثم يفتحون الدرج لوضع الرشوة، وأن هناك تدينا شكليا سواء فى الواقع أو على مواقع التواصل الاجتماعى وهذا بسبب محاولات التطرف لاختطاف المجتمع واستقطابه، موضحا أن البعض يحتفل باللفظ أكثر من المضمون حيث ينزعون مفهوم الدين ويحولونه إلى طقس ويتركون جوهره وفحواه.

وتابع الكاتب أن الحرص على الفروض الدينية يعنى الحرص على علاقات الجيرة، وهو أمر يدفع الإنسان للحفاظ مثلا على قواعد المرور وتنظيم الحياة داخل المجتمعات، مشيرا إلى أن هناك حسابات تنشر "هل صليت على النبى اليوم"؟ رغم أن الكل يصلى على النبى ولكن لا يوجد مثلا من ينشر "هل أديت عملك كما ينبغى اليوم"؟ أو "هل حفظت وطنك اليوم"؟ رغم أن الدين يدعو إلى حفظ الوطن ولكن هناك من حول الوضع إلى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فقط.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الحادية عشر مساء.