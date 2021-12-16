كان يمارس لعبة الكرة الحديدية.. رحيل أكبر معمر فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة فرانس برس، أن المعمر الراحل توفى بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، فى مستشفى مدينة فيين.

مارسيل ميس، من مواليد 12 يوليو 1909، ويعيش وحيدا فى منزله، ودخل المستشفى فى بداية الشهر الحالى متأثرا بإصابته بكورونا.

وذكرت ابنته بوارون، فى تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس أن والدها كان يتمتع بكامل قدراته العقلية، وعلى الرغم من أنه كان يعيش وحيدا لكنه كان يحظى برعاية جيدة بمساعدة فرق الرعاية المنزلية".

وكشفت أن والدها عاصر الحربين العالميتين، وكان ضعيف السمع وشبه أعمى، ولا يمارس الرياضة، بل يمشى قليلا ويمارس لعبة الكرة الحديدية، مشيرة إلى أنه كان "رجلا منعزلا بعض الشىء، لكنه يحب العائلة".

ويعد ميس، هو من معمرين فرنسا بعد وفاة جول تيوبالد عن 112 عاما فى منزله فى فور دو فرانس بجزيرة مارتينيك الفرنسية، وكان ميس سيصبح بعد نحو أسبوعين الرجل الأكبر سنا فى فرنسا على الإطلاق".