مقتل عارضة أزياء وممثلة شهيرة أمام ابنها فى المكسيك (صور) 

جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب المدعى العام فى موريلوس أن مندوزا، 42 عاما، تعرضت لإطلاق نار فى مدينة كويرنافاكا فى وسط المكسيك على يد مسلح يستقل دراجة نارية.

وأكدت مصادر من مكتب المدعى العام أن الممثلة المكسيكية قتلت عندما كانت تنتظر ابنها ليخرج من مركز رياضى، حيث وصل القاتل عبر دراجته النارية وأطلق النار فورا على الممثلة أمام ابنها القاصر.

يذكر أن الممثلة المكسيكية تانيا مندوزا، بدأت حياتها كعارضة أزياء فى فيلم "لا ميرا رينا ديل سور" الذى طرح عام 2005، وهو مستوحى من رواية للكاتب الإسبانى ارتورو بيريز ريفيرتى.

على صعيد آخر، تواجه المكسيك موجة عنف قتل فيها أكثر من 300 ألف شخص منذ ديسمبر 2006، وفق الأرقام الرسمية التى تعزو معظم هذه الجرائم إلى تجارة المخدرات.