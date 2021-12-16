تطبيق جديد من ‏Apple لأنظمة أندرويد

جدة - نرمين السيد - ووفق موقع "سى نت" المختص بأخبار التقنيات، هذا التطبيق الجديد مشابه فى مهمته لتطبيقات أعلن عنها مؤخرا ضمن التحديث الأخير لنظام تشغيل iOS 15.2.
وأعلنت Apple عن التطبيق باسم Tracker Detect، ومهمته البحث عن أدوات تعقب العناصر المفقودة عن مالكها، وهو الأمر نفسه الذى يقوم به تطبيق Find My على أجهزة آبل، إلى جانب ذلك، يستطيع تطبيق Tracker Detect أيضا العثور على أى شخص قد يستخدم AirTag أو جهازا آخر لتتبع موقعك.
وأطلق التطبيق الجديد Tracker Detect رسميا منذ يومين، وهو بحجم 19 ميجابايت، ولتفعيله يحتاج إلى التعرف على موقع الهاتف، والسماح لاقترانه بأجهزة بلوتوث للعمل.
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