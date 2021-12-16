عامل حقائب نام فى الهند وجد نفسه فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع صحيفة "إنديا توداى" أن عامل الحقائب فى مطار مومباى كان يعمل فى عنبر شحن الحقائب، وخلال نقل الحقائب إلى إحدى الطائرات المتجهة إلى أبو ظبى، غفا الرجل من التعب واستيقظ بعد ساعات ووجد نفسه فى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتجرى السلطات الإماراتية تحقيقا معه قبل أن تتم إعادته إلى وطنه مرة أخرى.
وبحسب الصحيفة، أكد العامل أنه نام بالخطأ أثناء عمله فى عنبر الشحن المضغوط الخاص بحقائب الركاب، لتقلع الطائرة أثناء وجوده داخلها، ووصل بأمان إلى الإمارات، لتجرى السلطات اتصالات مع المديرية العامة للطيران المدنى فى الهند للتحقيق فى الخطأ غير المقصود.
وفى السياق نفسه، أكدت مديرية الطيران المدنى، أنها تحقق بالفعل فى الواقعة وجرى تعليق بعض موظفى شركة الطيران "IndiGo" عن العمل لحين انتهاء التحقيق، والطائرة من طراز "IndiGo A320" باسم "6E-1835"، وتم إغلاق باب البضائع بعد أن قام موظفو الحجز بوضع علامة على عدد الركاب المدون فى نظام الرحلات والحقائب، وبعد التأكد من اكتمال العدد أقلعت الطائرة، ولكنهم لم ينتبهوا إلى وجود العامل فى غرفة الشحن.
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