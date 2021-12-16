جدة - نرمين السيد - كافحت جوجل عملاق محركات البحث فى العالم، للوفاء بتعهدها الأخير بوقف عرض الإعلانات على المحتوى الذى يروج لإنكار تغير المناخ، وفقا لتقرير جديد عن المركز غير الربحى لمكافحة الكراهية الرقمية (CCDH).





وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن التقرير الجديد حدد 50 مقالا تتضمن أكاذيب حول تغير المناخ لا تزال تعرض إعلانات جوجل بعد التاريخ الذى أعلنت فيه أنه سيتم حظرها. وأعلنت جوجل عن سياسة جديدة فى أكتوبر الماضى، تحظر "إعلانات المحتوى الذى يتعارض مع الإجماع العلمى الراسخ حول وجود تغير المناخ وأسبابه". وكان من المفترض أن تبدأ السياسة الجديدة لمعلنى جوجل والناشرين ومنشئى المحتوى على يوتيوب فى التاسع من نوفمبر الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تكافح من أجل وقف عرض إعلانات على المحتوى الذى يروج لإنكار تغير المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.