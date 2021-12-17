الليلة.. كويكب مكتشف حديثا يمر قرب الأرض

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن الكويكب صغير جدا، وفقا لمعايير الكويكبات القياسية، ولن يكون مرئيا للعين المجردة عند اقترابه، ولو افترضنا أنه فى مسار اصطدام فسيتحول إلى كرة نارية أثناء تحطمه فى أعلى الغلاف الجوى للأرض وهو حدث يتكرر عدة مرات فى السنة لصخور فضائية بهذا الحجم.
وتشير التقديرات لوجود مئات الملايين من الكويكبات الصغيرة مثل 2021 XC6، لكن من الصعب للغاية اكتشافها حتى تقترب جدا من الأرض، وفى المجمل تمر الغالبية العظمى منها بأمان على مسافات أكبر بكثير، عادة ما تكون أبعد بكثير من القمر.
جدير بالذكر أن هذا الاقتراب للكويكب هو الأقرب فى السنوات العشر المقبلة، واستنادا إلى أحدث حسابات المدار عالية الدقة التى أجراها مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا تم التأكيد بأنه لن يصطدم الأرض فى المستقبل القريب.
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