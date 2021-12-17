اكتشاف دودة عمياء تملك أكبر عدد من الأرجل

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز، فإن الدودة الشاحبة اللون التى تشبه الخيط من ذوات الألف رجل وطولها يصل إلى 95 ملليمترا، وعرضها حوالى 0.95 ملليمتر، ولها رأس مخروطى الشكل وفم على شكل منقار وقرون استشعار كبيرة، يعتقد العلماء أنها قد تكون واحدة من مصادر المدخلات الحسية لأنها بدون أعين.

وقال عالم الحشرات فى جامعة فرجينيا للتقنية بول ماريك، الباحث الرئيسى فى الدراسة التى نُشرت فى مجلة ساينتيفيك ريبورتس: "فى السابق لم يكن من المعروف وجود دودة ألفية تملك ألف رجل، على الرغم من أن اسم الدودة الألفية يعنى حرفيا ذوات الألف رجل".

دودة عمياء تملك أكبر عدد من الأرجل

وأُطلق على الدودة اسم إيميليبيس بيرسيفوني، ويعنى "ألف قدم حقيقية"، أما بيرسيفونى فهو نسبة إلى ملكة العالم السفلى فى الأساطير الإغريقية القديمة.

وعُثر على عدد منها على عمق 60 مترا تحت الأرض. وكانت للإناث أرجل أكثر من الذكور.

وحتى الآن، كان الحيوان المعروف بامتلاكه أكبر عدد من الأرجل هو دودة ألفية عثر عليها فى كاليفورنيا وتملك 750 رجلا.

العلماء يعلقون على اكتشاف الدودة

وقال الباحث المشارك فى الدراسة برونو بوزاتو، عالم الأحياء الأسترالي: "فى رأيي، إنه حيوان مذهل...أعجوبة من أعاجيب الخلق".

وأضاف: "إنها أطول دون عُثر عليها حتى الآن بين الديدان الألفية، وهى أول الحيوانات التى تستوطن الأرض. وتمكن هذا النوع على وجه الخصوص من التكيف مع العيش على عمق عشرات الأمتار فى التربة... فى بيئة قاحلة وقاسية".

وتعيش الفصيلة الجديدة فى ظلام دامس فى موئل يزخر بالحديد والصخور البركانية. ونظرا لعدم امتلاكها أعينا، تستخدم حواس أخرى مثل اللمس والشم للتعرف على البيئة المحيطة بها. وهى تنتمى إلى فصيلة من الديدان آكلة الفطريات، لذلك يعتقد الباحثون أن هذا هو غذاؤها الرئيسي.

استخراج أطول دودة من بطن رجل

وعثر الباحثون على الدودة إيميليبيس بيرسيفونى فى ولاية أستراليا الغربية فى منطقة ينقب فيها عمال المناجم عن الذهب ومعادن أخرى منها الليثيوم والفاناديوم.

وظهرت الديدان الألفية لأول مرة منذ أكثر من 400 مليون سنة، وهى من مفصليات الأرجل البطيئة الحركة المرتبطة بالحشرات والقشريات.

ويُعرف منها حاليا 13 ألف نوع تعيش فى جميع أنواع البيئات وتتغذى على النباتات والفطريات المتحللة.